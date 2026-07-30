Ahbap soruşturmasında Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başaran Holding sahibi iş insanı Hüseyin Başaran’ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçlarından gözaltına alınan Başaran, herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

“Fonların gelmesi için taşınmazların barter havuzunda toplanması gerektiğini söyledi”

İfadesinde Haluk Levent ile yaklaşık 4 yıl önce tanıştığını anlatan Başaran, bu yıl şubat ayında yeniden görüştüklerini ve Levent’in deprem bölgesindeki yardım faaliyetleri ile uluslararası fonlardan söz ederek güven kazandığını öne sürdü.

Başaran, Levent’in kendisine, “Bu fonlardaki paraların 6-9 ay gibi çeşitli zamanlarda gelebildiğini ama fonlardaki paranın gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait barter havuzunda toplanması gerektiğini söyledi daha sonraki yaptıracağı yardımların da bu barter havuzundan karşılanacağını söyledi.” ifadelerini kullandığını iddia etti.

Söz konusu sistemle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunan Başaran, Levent’in bu yöntemi kendisine anlattığını öne sürdü.

4 taşınmazın 602 milyon liraya devri

Başaran, Haluk Levent’in ilk etapta kendisinden taşınmaz satın almak istediğini, ödemelerin ise yurt dışından gelecek fonlarla yapılacağını söylediğini belirtti.

İfadesine göre Levent, daha sonra asistanı olduğunu söylediği Yeliz Kaya ile birlikte satış ofisine geldi. Taraflar arasında 3 Şubat’ta düzenlenen protokolle toplam 602 milyon lira bedelle 4 taşınmazın Yeliz Kaya’ya devredilmesi kararlaştırıldı.

Başaran, ilk ödemenin vadesinden önce kısmen yapılmasının kendisinde güven oluşturduğunu, Levent’in sık sık evine ve iş yerine gelmeye devam ettiğini anlattı.

“Kızımın adını okula verelim dedi”

Başaran, Levent’in güvenini pekiştirmek amacıyla kızının adını taşıyan yardım projelerinden bahsettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Haluk Levent, yine Hatay’da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını söyledi. ‘Buna rahmetli kızınızın adını verelim abi.’ dedi. Ayrıca ramazan çadırı yaptırdığını ve yine üzerine kızımın adını yazdığını gösterir bir fotoğraf gösterdi. Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını ve kendisine güvenmeye devam etmemi sağlamaya çalıştığını düşünüyorum.”

“2,29 milyar liralık satışa karşılık 151,6 milyon lira aldım”

Başaran, şubat ile nisan ayları arasında toplam 22 taşınmazın Yeliz Kaya’ya devredildiğini belirterek, “Toplamda 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 lira bedelle satış yapıldı ancak karşılığında sadece 4 ayrı işlemde 151 milyon 680 bin lira aldım.” dedi.

Taşınmazların satış bedellerinin rayiç değerlere uygun olduğunu savunan Başaran, banka ekspertiz raporlarının piyasa değerlerini yansıtmadığını ileri sürdü.

“Taşınmazlar kısa sürede başka şirketlere devredildi”

Ödemelerin yaklaşmasıyla Haluk Levent’in kendisini oyalamaya başladığını iddia eden Başaran, yaptığı araştırmada Yeliz Kaya’nın taşınmazları kısa süre içinde Esin Önder Çağlayan’a veya sahibi olduğu Kanat Savunma ile Globus Savunma şirketlerine devrettiğini öne sürdü.

Başaran, daha sonra bu taşınmazlar üzerinden yüksek tutarlı kredi başvuruları yapıldığını ve ipotek tesis edildiğini iddia ederek, Çağlayan’ı tanımadığını, yapılan ödemelerin ise Yeliz Kaya ve Globus Savunma üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi.

Başaran, Ahbap Derneğine hiç bağış yapmadığını, deprem döneminde yalnızca kendi şirketi aracılığıyla resmi kanallar üzerinden yardımda bulunduğunu belirterek, taşınmaz işlemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve tapular üzerine tedbir konulmasını sağladığını ifade etti.

Başaran,“Ben çok uzun yıllardır bu işi yapmaktayım, sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı da alamadım bu konuda mağdur edilen de benim.” ifadelerini kullandı.