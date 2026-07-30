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AjansHaber Gündem Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruluyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruluyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında adli ve idari yargıda Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulacağını açıkladı. Yeni uygulamayla yargı süreçlerinin hızlandırılması, vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve yargılama sürelerinin daha etkin takip edilmesi amaçlanıyor.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruluyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reform iradesi doğrultusunda yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla önemli bir adımın daha hayata geçirildiğini duyurdu. Gürlek, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında kurulacak yeni büroların hem vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracağını hem de yargı hizmetlerinin etkinliğini artıracağını belirtti.

“Yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor”

Bakan Gürlek, yeni uygulamanın temel hedefinin yargı hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve vatandaşların makul sürede yargılanma hakkını daha güçlü şekilde güvence altına almak olduğunu vurguladı. Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü reform iradesi doğrultusunda yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması ve makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz.”

Bakan Gürlek, açıklamasının devamında Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan hedefler doğrultusunda kurulacak yeni yapılanmanın kapsamına ilişkin de bilgi verdi:

“Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler çerçevesinde adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde, mülhakat adliyelerini de kapsayacak şekilde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarını kuruyoruz.”

Alo Adalet Hattının yerel altyapısı oluşturulacak

Kurulacak büroların yalnızca idari koordinasyonu sağlamayacağını belirten Gürlek, vatandaşlardan gelecek başvuruların da bu merkezler aracılığıyla değerlendirileceğini ifade etti:

“Bu bürolar, vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacaktır. Hazırlık çalışmaları süren Alo Adalet Hattının yereldeki kurumsal altyapısını oluşturulacak; talepler bu bürolarda incelenecek, başvuru sahipleri bilgilendirilecektir.”

Dosya süreleri düzenli olarak analiz edilecek

Yargı hizmetlerinin performansının verilerle takip edileceğini kaydeden Gürlek, mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılıklarının çalışma süreçlerinin düzenli olarak analiz edilerek raporlanacağını belirtti:

“Mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılıklarının ortalama dosya görülme ve bekleme süreleri ile hedef sürelere uyum oranları düzenli olarak takip edilecek; veriler analiz edilerek raporlanacaktır. Yargı hizmetlerinde yaşanan sorunlar yerinde tespit edilecek, mahkeme ve savcılıklarımızın görüşleri doğrultusunda çözüm odaklı çalışmalar yürütülecektir.”

Tekrarlayan sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor

Yeni büroların yalnızca mevcut sorunları çözmeye yönelik değil, aynı zamanda benzer uyuşmazlık ve suçların tekrarını önlemeye yönelik çalışmalar da yürüteceğini ifade eden Gürlek, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edileceğini söyledi:

“Bürolarımız, tespit edilen sorunların çözümüne katkı sağlayacağı gibi yargıya intikal eden uyuşmazlıklar ve suça sebebiyet veren olaylar değerlendirilerek benzer sorunların tekrarının önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirecektir.”

“Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda”

Açıklamasının sonunda adalet alanındaki reformların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Gürlek, Türkiye Yüzyılı vizyonunda adalet sisteminin güçlendirilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; insanı merkeze alan, erişilebilir, güvenilir ve etkin bir adalet sistemi için reformlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının aziz milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

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