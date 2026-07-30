Başakşehir’in Avrupa serüveni Finlandiya’da sona erdi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku’ya konuk oldu. İlk karşılaşması 1-1 tamamlanan eşleşmede tur arayan Nuri Şahin’in ekibi, deplasmanda aldığı 2-0’lık mağlubiyetle bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı.
Inter Turku ilk yarıda üstünlüğü aldı
Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 18. dakikasında öne geçti. Laine’nin pasında penaltı noktası civarında kafa vuruşunu yapan Tuominen, meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer’in sağından ağlara göndererek Inter Turku’yu 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka gol olmadı ve Finlandiya temsilcisi soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
Inter Turku, ikinci yarının hemen başında farkı ikiye çıkardı. 47. dakikada Clinton Jephta’nın kaydettiği golle skor 2-0’a geldi.
Kalan bölümde Başakşehir farkı azaltacak golü bulamazken, Inter Turku’da Laine 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Tur biletini Inter Turku aldı
Maçın son bölümünde gol sesi çıkmadı ve Finlandiya ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne veda ederken, Inter Turku tur atlayan taraf oldu.
Inter Turku, 3. eleme turunda Vaduz ile karşılaşacak.