Fenerbahçe toplam skorla turu geçti: Sıradaki rakip Sturm Graz

Sarı-lacivertliler, eşleşmeyi 2-1’lik toplam skorla geçerek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Fenerbahçe’nin bu turdaki rakibi Avusturya temsilcisi Sturm Graz oldu.
Talisca perdeyi açtı, Gornik Zabrze eşitliği buldu
Fenerbahçe, karşılaşmanın 12. dakikasında öne geçti. 8. dakikada kullanılan kornerde Milan Skriniar’ın yerde kalmasının ardından hakem, VAR incelemesi sonrası 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlak ile kaleciyi farklı köşelere göndererek Fenerbahçe’yi 1-0 öne taşıdı.
Gornik Zabrze, ilk yarının uzatma bölümünde skoru dengeledi. 45+10. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Michal Sacek, yerden yaptığı vuruşla skoru 1-1’e getirdi.
İlk yarısı eşitlikle tamamlanan mücadelede ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Greenwood ikinci yarıda oyuna girdi
Fenerbahçe’nin yıldız transferi Mason Greenwood, Gornik Zabrze deplasmanında maça yedek kulübesinde başladı.
Eşleşmenin ilk maçında son bölümde oyuna giren Greenwood, rövanşta da yedekler arasında yer aldı.
24 yaşındaki hücumcu, karşılaşmanın 46. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertliler iki oyuncudan yararlanamadı
Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında 2 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA’ya bildirdiği maç kadrosunda yer alan ancak sakatlıkları nedeniyle deplasmana götürülmeyen Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif, müsabakada forma giyemedi.