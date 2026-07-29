KKTC Dışişleri’nden Türkiye’nin Guterres açıklamasına destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ada ziyareti sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya destek verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs konusunda uzun yıllardır gündeme getirilen federasyon temelli çözüm modellerinin başarısız olduğunun defalarca görüldüğü belirtilerek, bu yaklaşımın mevcut gerçeklerle bağdaşmadığı ifade edildi.

İki devlet vurgusu

Açıklamada, Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı egemen devletin varlığının temel gerçek olduğu vurgulanarak, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teyit edilmesi, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olacağı kaydedildi.

Türkiye’nin açıklamasına memnuniyet

KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ada’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerine yer verildi.