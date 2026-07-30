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Etimesgut Belediyesine yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 52’si gözaltına alındı.

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Etimesgut Belediyesine yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında
KAYNAK: (AA)

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda şu ana kadar 52 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Belediye binasında arama sürüyor

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Etimesgut Belediyesi hizmet binasında arama çalışmaları yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

#Etimesgut Belediyesi
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