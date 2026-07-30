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Yasa dışı şans oyunları reklamları yasak kapsamına alındı

Ticaret Bakanlığının reklam ve ticari uygulamalara ilişkin yeni düzenlemesi 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Düzenlemeyle yasa dışı şans oyunları reklamları yasak kapsamına alınırken, falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlerin reklamları da yasaklanıyor.

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Yasa dışı şans oyunları reklamları yasak kapsamına alındı
KAYNAK: (AA)

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, dijital mecralarda güvenli bir reklam ortamı oluşturmak ve hukuka aykırı tanıtımlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeyi uygulamaya alıyor.

1 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı

Yeni düzenlemeyle, falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamların yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı genişletildi. Bu kapsamda yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına dahil edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemeyle tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesinin, yanıltıcı reklamların engellenmesinin ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamının güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Denetimler sürecek

Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı; tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara karşı denetimlerini etkin, yaygın ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

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