Bakan Yumaklı: “115 yangının 110’unu tamamen kontrol altına aldık”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Koordinasyon Merkezinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Son 24 saatte 69’u orman dışı olmak üzere toplam 115 yangına müdahale edildiğini belirten Yumaklı, “Dünden bu yana ülkemizde 69’u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110’unu tamamen kontrol altına aldık.” dedi.

Yumaklı, Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık ve Antalya Kumluca’daki yangınların da tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

“Önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız”

Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer’deki yangınlarda ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirten Yumaklı, “Bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan, gün ışımasıyla birlikte de havadan müdahalelerine devam ediyor. Bu 3 yangında inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Fethiye’de çıkan yeni yangın

Muğla’nın Fethiye ilçesi Üzümlü Mahallesinde gece saatlerinde yeni bir yangın çıktığını aktaran Yumaklı, “Arkadaşlarımız hemen oraya da müdahale oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burayla ilgili de diğerleriyle birlikte iyi haberi vermiş olacağız.” dedi.

Alanya’da rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor

Antalya’nın Alanya ilçesindeki yangında gece saatlerinde rüzgar hızının saatte 84 kilometreye ulaştığını belirten Yumaklı, bunun ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Yumaklı, “Tecrübeli arkadaşlarımız sabaha kadar çok farklı varyasyonlarla büyük ölçüde yangının çok fazla yayılmasını engellemiş oldular. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Dolayısıyla bu konudaki müdahalelerimiz gün boyu devam edecek.” diye konuştu.

Rüzgarın öğle saatlerine kadar hafiflemesinin müdahale açısından avantaj sağlayacağını ifade eden Yumaklı, akşam saatlerinden itibaren yeniden kuvvetli rüzgar beklendiğini kaydetti.

“Mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek”

Yangınlarla mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, “Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500’e yakın arazöz ve 3 bin 500’den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.” bilgisini paylaştı.

“Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum”

Yangın riskinin devam ettiğine dikkati çeken Yumaklı, “Özellikle Çanakkale’den başlayarak Mersin’e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını görüyoruz. Bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz.” dedi.

“Bu sadece bir orman yangını değil”

Yangınların büyük bölümünün orman dışında başlayarak ormanlık alanlara sıçradığını belirten Yumaklı, “Bu sadece bir orman yangını değil. Neredeyse yüzde 70’inin üzerinde orman dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar bunlar. Burada sadece ağaçtan ibaret olmayan bir ekosistem var.” ifadelerini kullandı.

Yangın alanlarına yetkililerin yönlendirmesi dışında girilmemesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, “Yangın konusu bir tecrübe gerektirir, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum.” dedi.