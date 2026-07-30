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Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde turu iki golle aldı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland’ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, toplamda 3-0’lık skorla 3. eleme turuna yükseldi.

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Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde turu iki golle aldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland’a konuk oldu. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, MCH Arena’daki rövanşta da rakibini 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

MCH Arena’da oynanan karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetti. Brooks’un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh üstlendi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Midtjylland 10 kişi kaldı

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 53. dakikasında sahada 10 kişi kaldı. Mücadelenin 44. dakikasından sarı kartı bulunan Erlic, Oh’a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş, 70. dakikada öne geçti. Bir dakika önce oyuna dahil olan Rashica, Olaitan’ın pasıyla hareketlendi ve yay üzerinden ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

75.dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı, Kristensen’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem John Brooks penaltı noktasını gösterdi.

76.dakikada topun başına geçen Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturarak skoru 2-0 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sıradaki rakip H. Kralove-Tromsö eşleşmesinden gelecek

İlk maçı 1-0, rövanşı ise 2-0 kazanan Beşiktaş, eşleşmeyi toplamda 3-0’lık skorla geçerek UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turuna yükseldi.

Siyah-beyazlılar, 3. eleme turunda H. Kralove-Tromsö eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Vincenzo Italiano’nun öğrencileri, ilk maçı 6 Ağustos’ta deplasmanda, rövanşı ise 13 Ağustos’ta sahasında oynayacak.

Beşiktaş, 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off aşamasına yükselecek. Siyah-beyazlılar play-off eşleşmesini de kazanırsa Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele edecek.

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