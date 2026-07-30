Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 20’ye yükseldi

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 20’ye yükseldi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığınca 27 Temmuz’da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Kalan 7 şüpheliden 6’sı tutuklama, biri ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 4’ünün tutuklanmasına, 3’ünün ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

Operasyonda gözaltına alınan diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 18’i gözaltına alınmıştı.