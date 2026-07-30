Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 52 şüpheli tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 68 şüpheliden 52’si tutuklandı.

“7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda, bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 68’e yükseldi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASAK verilerinde 7 milyar liralık işlem hacmi

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen banka hesap verilerinde 7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Şüphelilere ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise yasa dışı bahisten elde edilen gelirin transferine aracılık etmek amacıyla kurulduğu değerlendirilen suç örgütü yapılanması içinde “saha grubu” ve “havale ofis grubu” adı altında faaliyet yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda Mersin, İstanbul, Hatay ve Çankırı’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

12,9 milyar liralık para trafiği tespit edildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda ise 56 şüphelinin kimliği belirlendi.

Şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında yapılan incelemelerde 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 liralık işlem hacmi bulundu.

Mersin merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 67’si yakalanırken, 4 şüphelinin cezaevinde, 2’sinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğu tespit edilmişti.