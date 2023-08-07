Uyuşturucu satarken yakalanmıştı: İşte cezası!

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Barbaros Mahallesi'nde otomobiline gizlediği uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.Y. ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 3 ay hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.