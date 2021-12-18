Türkiye'nın uzaydaki gözleri, göz kamaştırıyor

Türkiye; bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği, Türkiye Uzay Ajansı tarafından yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken diğer yandan da uzaydaki yeni nesil haberleşme uydularına bir yenisini daha ekliyor.

TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B ve TÜRKSAT 5A'nın ardından TÜRKSAT 5B de uzaydaki haberleşme uydularımız arasındaki yerini alacak. TÜRKSAT 6A içinse hazırlıklar sürüyor.

TÜRKSAT 5B'nin devreye girmesiyle birlikte;

Türkiye'nin uydu veri kapasitesi 15 kat artacak.

Filosu içindeki en güçlü uydu olacak.

Denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin olarak kullanılacak.

Karasal altyapıda erişilemeyen noktalarda erişim hizmeti sunacak.

Kapsama kapasitesi genişleyecek.

Uzaydaki gözlem uydularımız

Türkiye, haberleşme uydularıyla olduğu kadar gözlem uydularıyla da göz kamaştırıyor. 2011'de uzaya fırlatılan RASAT, 2012 ve 2016'da uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2, Türkiye'nin uzaydaki gözleri konumunda yer alıyor. Türkiye'nin son gözlem uydusu İMECE içinse çalışmalar sürüyor.