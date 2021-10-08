Türkiye LPG kullanımında Avrupa birincisi

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostad'ın araştırması Türkiye yollarından geçen her 100 araçtan 38'inin LPG kullandığı gerçeğini ortaya koydu. Araştırma, Türkiye'deki benzinli araç sayısının giderek azaldığını gözler önüne serdi. Yaklaşık 4 milyon 661 bin LPG’li aracın bulunduğu Türkiye’de, LPG’li araç sayısı son 10 yılda ikiye katlanırken benzinli araç sayısı ise %18 oranında azaldı.

Türkiye açık ara en çok LPG kullanan ülke

Ajans Press’in Eurostat verilerine dayandırdığı bilgilere göre, Avrupa’da en fazla tercih edilen araç yakıt türleri belli oldu. Türkiye %37,40 ile Avrupa’nın en fazla LPG’li araç kullanan ülkesi olarak birinci sırada yer alırken, Polonya %14’le ikinci sırada yer aldı. İtalya ise %6,6 oranla üçüncü oldu.

Benzinli araç kullanımında Avrupa sonuncusu Türkiye

2019 verilerine göre, Türkiye’de benzinli otomotiv oranı %24 olarak kayıtlara geçerken, bu oran Avrupa’da en düşük benzinli otomotiv sayısının Türkiye’de olduğunu gösterdi. Benzinli otomotivleri en yaygın kullanan ülkeler ise sırasıyla, Hollanda, Kıbrıs, Finlandiya, İsviçre, Danimarka, Malta ve Macaristan oldu.