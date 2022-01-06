Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik

06 Ocak 2022 Tarihli ve 31711 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanunu değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında 2022 senesinde vatandaşlık almak isteyen yabancılar için uygulanacak yeni kriterler ve parasal sınırlar belirlenmiş oldu.

Özellikle de yabancılara konut satışı konusunda son dönemde yapılan yoğun eleştiriler sonucunda ev sahibi olmak isteyen yabancıların ödedikleri parasal tutar olan 250 bin doların yeniden 1 milyon dolara çıkarılması yönünde kamuoyu baskısı bulunuyordu. Bu nedenle yapılan kanuni düzenleme ile yabancılara konut satışı cephesinde bir değişiklik olup olmayacağı merak konusuydu.

TÜRKİYE'DE EV ALAN YABANCILARA VATANDAŞLIK 2022!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ kapsamında 2022 senesinde Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılara uygulanacak olan şartlar ile parasal sınırlar belirlenmiş oldu. Bu kapsamda 2022 senesinde yabancılara konut satışı için belirlenen parasal sınır olan 250 bin dolar sınırı değiştirilmedi ve daha önce olduğu gibi yine aynı şekilde uygulamada kalmaya devam etti.

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE EV ALMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ, GAYRİMENKUL EDİNME YOLUYLA VATANDAŞLIK 2022 YATIRIM SINIRI KAÇ DOLAR OLDU?

Resmi Gazete ile bugün yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Türkiye'de ev sahibi olan yabancılara uygulanacak olan kriterler belirlendi. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı mevzuat değişikliği sonunda gayrimenkul yatırımı için belirlenen 2022 şartları şu şekilde sıralandı;

En az 250 bin dolar ya da karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyularak satın almak ya da kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250 bin dolar ya da karşılığı rakamı döviz tutarı peşin olarak yatırmak ve tapu siciline en az 3 sene süresinde devir ya da terkin yapılmayacağı şartı ile şerhi ettirmek,

Noterde düzenlenen sözleşme ile bu satışların gerçekleştirileceği vaadinin verilmesi ve bu durumun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da onaylanması.

Yeni düzenleme ile de 2022 yılı için Türk Vatandaşlığı almak isteyen yabancılara konut satışı limiti 250 bin dolar olarak korunmuş oldu.