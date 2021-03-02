Türk sineması yine Berlin Film Festivali'nde

Dünyanın en görkemli ve prestijli etkinlikleri arasında gösterilen ve pandemi nedeniyle online düzenlenen 71. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Türk sineması da tanıtılıyor.

Berlin Uluslararası Film Festivali’nin Avrupa Film Pazarı Türkiye bölümünde 2020 ve 2021 yıllarında üretilen ya da yapım aşaması devam eden uzun metraj kurmaca ve belgesel filmler ile kısa metraj filmler görücüye çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının iş birliğiyle organize edilen pazarda “Yabancı Film Yapım Desteği” sektöre ve profesyonellere tanıtılıyor.

TÜRK SİNEMASI DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Sinemaseverlerin Türk filmlerini tanıma şansı bulduğu festivalde, yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan destekler yer alıyor. Doğal plato özelliğine sahip Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünün artması ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olması hedefleniyor.

ÇEVRİM İÇİ DÜZENLENİYOR



Sektöre ve profesyonellere yönelik market etkinlikleri ile başlayan ve salgın nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen 71. Berlin Film Festivali kapsamında, filmlerin salonlarda fiziksel olarak seyirciyle buluşması ise 9-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

'OKUL TRAŞI' BÜYÜK ÖDÜLE ADAY

15 filmin büyük ödül için yarışacağı ana yarışmanın jüri üyeleri arasında önceki yıllarda Altın Ayı ödülü kazanan yönetmenler Mohammad Rasoulof, Nadav Lapid, Adina Pintilie, Ildiko Enyedi, Gianfranco Rosi ve Jasmila Zbanic bulunuyor.

71. Berlin Film Festivali’nin “Panorama” bölümünde, yönetmenliğini Ferit Karahan’ın, yapımcılığını Kanat Doğramacı’nın üstlendiği ikinci uzun metraj filmi “Okul Tıraşı” da yer alıyor.