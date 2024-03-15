Turgut Altınok mal varlığını açıkladı!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından mal varlığını açıkladı.

Altınok, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna Duyurulur…

BİZ DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ…

Değerli Hemşehrilerim! Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır! Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır! Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır!

Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi SİZ DEĞERLİ ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİ İNCİTTİKLERİNİ hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.

Değerli Ankaralılar!

İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın! Ekte sunduğum tüm mal varlığım ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR…

Saygılarımla