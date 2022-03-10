Tüm dünyanın gözü Antalya'da, savaşın kaderi belli olacak mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya yeni işgal girişiminin başlamasının 15. gününde tüm dünyanın gözü ve kulağı Antalya'da olacak. Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez bugün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov masaya oturacak. Savaştaki tarafların bakanlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta, Antalya Diplomasi Forumu'nun resmen başlamasından bir gün önce üçlü formatta görüşeceklerini açıklamıştı.

Bakanların toplantıya kendisinin katılmasını özellikle istediğini belirten Çavuşoğlu, "Bu toplantının inşallah bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz; barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz" demişti.

Ankara, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin zirve noktaya yaklaşmaya başlamasından itibaren iki ülkeye de arabulucu rolünü oynamaya hazır olduğunun sinyallerini veriyordu. Rus ve Ukraynalı heyetler çatışmanın başlangıcından bu yana Belarus'ta üç defa bir araya gelirken, bakanlar düzeyinde bir görüşme ilk kez düzenlenecek.