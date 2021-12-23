Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım "Dünyadaki her dönüşümde uzay temel parametredir."

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, uzay teknolojilerindeki gelişimin önemine dikkat çekerek, "Uzaydaki sistemler dünyayı bundan sonra daha çok etkileyecek ve gündemden hiç düşmeyecek. Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Anadolu Ajansı’nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nce (MÜSİAD) 'Fark et' temasıyla düzenlenen Vizyoner’21 zirvesinde 'Dönüşümü Fark Et' panelinde konuştu.

"Tüm dünyadaki dönüşümde uzayın çok önemli bir yeri var"

Dönüşümü ve gelişmeleri fark etmenin önemine değinen Yıldırım, "Değişimin içindeyseniz fark etmek biraz zordur. 20 sene arayla gelen birisi şehirdeki değişimi içindekilerden daha iyi fark eder. Tüm dünyadaki dönüşümde uzayın çok önemli bir yeri var. İsviçre'de bir teknoloji firmasını ziyaretimde 7 sene önce bana makinelerin kendi arasında konuşacaklarını söylemişlerdi. Uzaydaki sistemlere ihtiyaç var, bu daha erken de olabilirdi. 75 milyar makinenin birbiriyle konuşacağı öngörülüyor. İnsan faktörü olmadan, evinizdeki buzdolabı da otomobil de buna dahil" diye konuştu.



Yıldırım, dünyadaki dönüşümlerin temelinde uzay teknolojilerinin olduğuna değinerek, şunları söyledi:



"'Game changer' denilen bu gelişmeler her an olabilir fakat bu uzay sistemlerinin gelişmesine bağlıdır. Sadece teknik zorluklar değil önemli olan. Bunu karasal sistemlerle yapmak isterseniz altyapı gerekir. Türkiye'de bilmem kaç direk gerekebilir ama uzaydan yapılırsa buna gerek kalmaz. Uzaydaki sistemler dünyayı bundan sonra daha çok etkileyecek ve gündemden hiç düşmeyecek.

"Dünyadaki her dönüşümde uzay temel parametredir."

Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz. Hakikaten uzayda izimiz olması lazım. Bütün değişimler artık uzayla ilgili. Üretim ve madencilik olacak, turizm, hukuk, tıp gibi sektörler yine gelişiyor. Bu gelişmeler ve gök cisimlerinde kolonileşme başlıyor. Bunun ön çalışması devam ediyor. Dünyadaki her çeşit değişimi engelleyebilecek dönüşümleri görürken, ülkemizin buna bigane kalması mümkün değil. Var gücümüzle çalışıyoruz. Uzay geride olduğumuz bir saha ama hızla yürüyerek bunu kapatmak arzusundayız. Dünyadaki her dönüşümde uzay temel parametredir."