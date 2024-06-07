Trump’ın Biden’a Karşı Yeni Silahı: Kripto Para!

AJANS HABER / CANSU KURNAZ

Kripto para, ABD’deki bir başkanlık yarışında ilk kez gündeme geliyor. Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, son mitinginde büyük bir destekçi kitlesine hitap etti ve ilk defa açık ve direkt olarak "Kriptoyu destekliyorsanız, Trump'a oy vermelisiniz" dedi. Trump neden 180 derece döndü? Daha önce kripto varlıkları sert bir şekilde eleştiren Trump’ın bu yeni taktiği işe yarayacak mı? Büyük çoğunluğu Demokrat seçmenlerden oluşan kripto destekçilerini kendi tarafına çekmeyi başarabilecek mı? Gözünü kripto yatırımcılarının oylarına diken Trump’ı seçim yarışında neler bekliyor? Peki kripto piyasası bu yakınlıktan nasıl etkilenecek? Ajanshaber editörü Cansu Kurnaz tüm bu sorulara yanıt aradı ve Trump’ın kriptoya karşı değişen tavrını analiz etti. İşte kripto piyasasında Trump etkisi…

Trump, seçim kampanyasında Bitcoin’le bağış kabul eden ilk aday!

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak genel seçimlerden önce adaylar tüm kozlarını kullanmaya başladı. Demokrat aday ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden, Bitcoin için büyük bir kazanç olacak pro-Bitcoin yasasını veto ederek, kripto piyasasını destekleme konusundaki tarafını göstermiş oldu. Bunu fırsat bilen Cumhuriyetçi aday ve eski başkan Donald Trump, çoğunluğunu demokrat ve kararsız seçmenlerin oluşturduğu kripto yatırımcılarını kendi tarafına çekmek için kolları sıvadı.

Oy savaşlarında her yol mübah diyen Trump, kriptoya destek vermekle de kalmadı, kampanya bağışlarını Bitcoin Lightning Network üzerinden kabul eden ilk Amerikan Başkanı olarak tarih yazdı.

ABD’li seçmen Bitcoin’le kampanya bağışına nasıl bakıyor?

Destekçileri artık Bitcoin kullanacak Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasına katkıda bulunabiliyor. Bu gelişme, Bitcoin'in ana akım siyasete entegrasyonunda önemli bir adımı işaret ediyor. Ayrıca Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin'in geleceğini ilerletme konusundaki kararlılığını vurguluyor. Bu durum kripto piyasasında da olumlu bir gidişata ve yatırımcılar için kazanca işaret ediyor.

Trump, bu akıllıca manevrayla ABD’deki 50 milyondan fazla kripto yatırımcısı için kendini daha ileri görüşlü bir lider olarak konumlandırmış oldu. Bitcoin için büyük bir kazanç olacak pro-Bitcoin yasasını veto ederek, kripto piyasasını destekleme konusundaki isteksizliğini bir kez daha gösteren Demokrat aday Joe Biden ise özellikle kararsızlar yatırımcıların oyunu Trump’a kaptıracak gibi gözüküyor.

Trump, Biden’ın vetosunu nasıl avantaja çevirdi?

Trump, Biden’ın pasını gole çevirmeyi ihmal etmedi, hemen bir kontratak yaparak, Demokratların sektöre karşı başlattığı baskıya dikkat çekti, kripto destekçilerine açık ve net bir şekilde "Bana oy verin" dedi.

Trump'ın kripto para yatırımcılarına ilk kez bu kadar doğrudan ve açık olarak hitap etmesi, partideki büyük değişimin işaretçisi, ama aslında çok da beklenmedik bir durum değil. Cumhuriyetçi Parti’nin, son yıllarda Bitcoin ve diğer dijital varlıklara karşı giderek daha dostça bir yaklaşım benimsediği görülüyordu. Trump'ın doğrudan desteği, Washington’da yoğun bir lobi faaliyeti yürüten ve 2024 seçimlerini etkilemek için on milyonlarca dolar harcayan kripto firmaları için önemli bir dönüm noktası.

Kriptoya yeşil ışık yakması Trump’ın oylarını nasıl etkiler?

Dijital varlık yatırımcılarına göz kırpmak önemli sayıda oy kazandırabilir mi, bilinmiyor. Pew Araştırma Merkezi'nin geçen yıl yayımladığı bir anket, Amerikalıların çoğunun kriptonun güvenilirliği konusunda emin olmadığını ortaya koydu. Zira kripto piyasası son yıllarda, FTX borsasındaki büyük dolandırıcılık skandalı ve Binance borsasının finansal suçları kolaylaştırdığı iddiası gibi büyük çöküşler yaşamıştı.

Ancak Haziran ayının ilk haftası kripto endüstrisi tarafından yayımlanan bir anket, 6 önemli salıncak eyaletteki seçmenlerin yüzde 20’sinden fazlasının kripto konusunu oldukça önemsediklerini ortaya koydu. Kripto firması Paradigm tarafından yaptırılan ayrı bir ulusal anket ise, kripto yatırımının Afro-Amerikalılar ve gençler arasında daha yüksek olduğunu gösterdi; ki bu gruplar 2020'de Biden'ı destekleyen, ancak şimdi kararsız olan kilit seçmenlerden oluşuyor.

Sağ yönelimli politikacılar, kriptoyu ana akım finansal sisteme bir alternatif olarak görüyor. Paradigm şirketini yaptığı anket, 2024’ün başlarında kripto sahiplerinin yüzde 48'inin Trump'ı, yüzde 39'unun Biden'ı tercih ettiğini, yüzde 13'ünün ise kararsız olduğunu ortaya koyuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ohio Cumhuriyetçi Senato adayı ve kripto destekçisi Bernie Moreno, "Trump özgürlüğü ve bağımsızlığı anlıyor, blockchain teknolojisinin Amerika’da korunması gerektiğini biliyor ve hükümetin rolünün, bu inovasyonun büyümesi ve gelişmesi için bir ortam yaratmak olduğunun farkında," diyor.

Trump neden 180 derece dönüş yaptı?

Trump geçmişte sık sık dijital varlıkların oynaklığı ve yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırma potansiyeli konusunda endişelerini dile getiriyordu. Hatta 2019 yılında attığı bir tweet’le Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin "hayranı olmadığını" açıkça belirtmişti.

2021 yılında ise, Bitcoin’i "bir aldatmaca" olarak nitelendirip ABD doları ile rekabet eden başka bir para birimi olarak gördüğünü ifade etmişti. Trump kabinesindeki bazı kilit isimler de sektöre şüpheyle yaklaştıklarını açıklamıştı. Hatta Trump’ın göreve getirdiği ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başkanı Jay Clayton, önde gelen bir kripto firmasına karşı büyük bir dava başlatmıştı.

Ancak Trump, görevden ayrıldıktan sonra kamuoyunu oldukça şaşırtacak bir hareketle, kripto piyasasına balıklama daldı. Önce kendi NFT'sini çıkardı, ardından kriptoya yatırım yapmaya başladı. Geçen Ağustos itibarıyla da sadece tek bir kripto cüzdanında 2.8 milyon dolar yer alıyordu.

Bu değişim, Washington’un kripto lobisi için aynı zamanda risk de taşıyor. Trump’ın, dijital varlık düzenlemesini partiye mal etmesinden endişe ediliyor. Kripto piyasası, yıllardır her iki partide de destek oluşturmak için çalışıyor, o nedenle düzenlemenin tek bir partiye mal edilmesi kriptocuların da işine gelmiyor.

Trump’ın kripto konusundaki dramatik değişimi seçim haritasını nasıl etkiler?

Trump’ın Bitcoin konusundaki değişen görüşleri, sürekli büyüyen bir seçmen tabanını çekmek için yapılan politik bir manevra olarak görülebilir. Kripto topluluğu önemli ölçüde genişlemiş durumda ve şu anda ABD’de 52 milyon kişi dijital varlıklara yatırım yapıyor. Bu demografik grup ağırlıklı olarak gençlerden ve demokratlardan oluşuyor. Trump, Bitcoin konusunda daha nötr bir duruş benimseyerek, bu seçmen kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Böylece kendisini, kripto piyasasına karşı düşmanca bir tavır sergileyen Başkan Joe Biden’ın yönetiminden farklı kılmış oluyor.

Trump’ın yeni stratejisinin sonuçları ne olur?

Bu yeni strateji, Trump’ın finansal yeniliğe ve merkeziyetsizliğe değer veren seçmene ulaşmasına yardımcı olabilir. Bitcoin’e karşı duruşu, Merkez Bankası’na bağlı dijital para birimlerine karşı yumuşak tavrı, onu kripto yanlısı seçmenler için daha cazip bir aday haline getirebilir. Trump’ın bu yaklaşımı, dijital varlık politikalarına öncelik veren ve mevcut yönetimin kriptoya karşı yaptığı sert düzenlemeler nedeniyle kendini dışlanmış hisseden genç, teknoloji meraklısı seçmenleri çekebilir.

Özetle, Trump’ın Bitcoin konusundaki değişen perspektifi, seçim arifesinde cazibesini artırmak ve gittikçe genişleyen kripto seçmen tabanından faydalanmak için verdiği çabayı yansıtıyor. Bu duruşuyla Trump, yaklaşan seçimlerin sonucunu etkileyebilecek önemli bir demografinin desteğini kazanmayı hedefliyor.

