Tokyo Metrosu'nda saldırı: 'idam cezası alabilmek için' yapmış

Olay, pazar gecesi, başkent Tokyo'nun en hareketli semtlerinden Shinjuku'ya giden trende meydana geldi. Polisin ve görgü tanıklarının aktardığına göre, 24 yaşlarında bir şahıs hareket halindeki tren içerisinde önce etrafındakilere sözlü saldırıda bulundu ardından bıçağıyla yolcuların üzerine yürüdü. Yolcular kendilerini kurtarmaya çalışırken, saldırgan çakmak gazıyla yangın çıkarmayı denedi; bazı koltuklar yandı.

Acil durum freni çekilen tren, Kokuryo İstasyonu'nda durdu ve yolcular tahliye edilmeye başlandı. O esnada polis trene girdi ve saldırganı etkisiz hale getirdi.

Polis, şüphelinin direnmeden bıçağı bıraktığını ve gözaltına alındığını duyurdu. İlk ifadesinde, 'En az iki kişiyi öldürüp, idam cezası almak istediği için böyle bir eyleme kalkıştığını' söyleyen saldırgan cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü. 17 yaralı hastanelere nakledildi.