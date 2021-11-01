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Tokyo Metrosu'nda saldırı: 'idam cezası alabilmek için' yapmış

Japonya'da Tokyo metrosunda 24 yaşlarında bir saldırgan trendeki yolculara bıçakla saldırıp içinde bulunduğu vagonu ateşe vermeye çalıştı. Olayda en az 17 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 70'li yaşlarındaki bir yaralının durumu ağır. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, pazar gecesi, başkent Tokyo'nun en hareketli semtlerinden Shinjuku'ya giden trende meydana geldi. Polisin ve görgü tanıklarının aktardığına göre, 24 yaşlarında bir şahıs hareket halindeki tren içerisinde önce etrafındakilere sözlü saldırıda bulundu ardından bıçağıyla yolcuların üzerine yürüdü. Yolcular kendilerini kurtarmaya çalışırken, saldırgan çakmak gazıyla yangın çıkarmayı denedi; bazı koltuklar yandı.

Joker filminden etkilendi 17 kişiyi bıçaklayıp treni yaktıJoker filminden etkilendi 17 kişiyi bıçaklayıp treni yaktıMagazin

 

Acil durum freni çekilen tren, Kokuryo İstasyonu'nda durdu ve yolcular tahliye edilmeye başlandı. O esnada polis trene girdi ve saldırganı etkisiz hale getirdi.

Polis, şüphelinin direnmeden bıçağı bıraktığını ve gözaltına alındığını duyurdu. İlk ifadesinde, 'En az iki kişiyi öldürüp, idam cezası almak istediği için böyle bir eyleme kalkıştığını' söyleyen saldırgan cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü. 17 yaralı hastanelere nakledildi.

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