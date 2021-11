Joker filminden etkilendi 17 kişiyi bıçaklayıp treni yaktı

Dün gece Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir trendeki yolculara yönelik gerçekleştirilen saldırının detayları netleşmeye başladı. 1’i ağır olmak üzere 17 kişiyi bıçakla yaralayıp vagonu çakmak gazı ile ateşe veren 24 yaşındaki saldırganın adının Kyota Hattori olduğu öğrenildi.

Joker'den etkilendi

Olayın ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde mor takım elbise ve yeşil gömlek giydiği görülen Hattori’nin polisteki ifadesinde, Batman serisinin kötü karakteri Joker’e hayranlığını dile getirdiği ve Joker’den etkilendiğini itiraf ettiği bildirildi. Zanlının ayrıca ölüm cezası almak için insanları öldürmek istediğini söylediği ve geçtiğimiz Ağustos ayında da başka bir tren hattında yaşanan bıçaklı saldırıdan etkilendiği öğrenildi.



Seçim günü şoke eden saldırı

Dün Tokyo’daki Keiko Hattı’nda bir trene binen 20’li yaşlardaki bir saldırganın saat 20.00’da elindeki bıçakla yolculara saldırdığı bildirilmiş, yabancı bir madde döktüğü vagonu ateşe vermeye çalışan şahsın saldırısında 1’i ağır 17 kişi yaralanmıştı. Saldırının ülkede genel seçimin yapıldığı gün gerçekleşmesi terör şüphesine yol açmıştı.

🚨 | NEW: The alleged attacker in Japan, in a “Joker” costume. Sitting and casually smoking after stabbing and spraying hydrochloric acid on passengers on a train in Tokyo, and then setting everything on fire



pic.twitter.com/vyncsCxdkp