Teröre geçit yok! 6 ilde 15 şüpheli yakalandı

6 ilde Bölücü Terör Örgütlerine yönelik 'Bozdoğan-24' operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

"Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinl. 6 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-24” operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla’da düzenlenen “BOZDOĞAN-24” operasyonlarında şüphelilerin;

Terör örgütü adına lastik yakıp, molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıkları,

Bölücü terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdikleri,

Terör örgütünü övücü mahiyette slogan attıkları,

Bölücü terör örgütünün yurt dışında düzenlenen eylem ve etkinliklerine katıldıkları,

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaya kaydı bulunduğu tespit edildi."

Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.