Tanzanya'da tutuklanan 16 İranlı denizci 10 yıl sonra serbest bırakıldı
Tanzanya'nın kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 10 yıldır bu ülkede tutuklu bulunan 16 İranlı denizcinin serbest bırakıldığı bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşayan ve 10 yıl önce Tanzanya Sahil Güvenlik Güçlerince Hint Okyanusu'nda gözaltına alınan 16 İranlı denizcinin diplomatik girişimler sonucu çarşamba günü serbest bırakıldığı belirtildi.
Haberde, Tanzanya'nın kara sularını ihlal etmek dahil çeşitli suçlamalarla 10 yıl boyunca Darüsselam kentinde bir cezaevinde tutulan denizcilerin serbest bırakıldıktan sonra ülkelerine döndükleri kaydedildi.
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