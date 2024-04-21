Survivor Aleyna'nın menajerinden olay paylaşım!

Survivor All-Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor.

Yavaş yavaş yarışmanın sonuna gelinirken, bu hafta eleme potasında bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun menajerinden olay bir paylaşım geldi.

Aleyna'nın menajerliğini üstlenen Yusuf Koç, kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hadi başlıyoruz o zaman konserlere" diyerek Aleyna Kalaycıoğlu'nun sahneden bir fotoğrafını paylaştı.

Elendi mi?

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, akıllara "Bu hafta Aleyna mı elendi?" sorusu geldi.

Henüz yayınlanmayan düellonun sonucu ise Survivor sevenleri tarafından merakla bekleniyor.