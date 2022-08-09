Suriye’nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."