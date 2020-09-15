Süper Lig'de ilk hafta '30 gol'le tamamlandı
Ligin ilk haftası oynanan tek maçla tamamlanırken, karşılaşmalarda fileler 30 kez havalandı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.
İttifak Holding Konyaspor'un maç yapmadan (Bay) geçtiği ligin ilk haftasında toplam 30 kez top filelerle buluştu. Oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: 0-2
Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: 3-0
Göztepe-Yukatel Denizlispor: 5-1
Galatasaray-Gaziantep FK: 3-1
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-0
Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0
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