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Süper Lig'de ilk hafta '30 gol'le tamamlandı

Ligin ilk haftası oynanan tek maçla tamamlanırken, karşılaşmalarda fileler 30 kez havalandı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

İttifak Holding Konyaspor'un maç yapmadan (Bay) geçtiği ligin ilk haftasında toplam 30 kez top filelerle buluştu. Oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: 3-0

Göztepe-Yukatel Denizlispor: 5-1

Galatasaray-Gaziantep FK: 3-1

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0

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