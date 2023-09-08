Süper Kupa maçı nerede oynanacak? TFF'den açıklama

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray, rakiplerini geçerek Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Fenerbahçe ise İzmir'de oynanan Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0'la geçerek kupayı müzesine götürmüştü. İki ezeli rakip, kazandıkları bu başarılar sayesinde Süper Kupa maçı oynamaya hak kazanmıştı.

Maçın net tarihi henüz duyurulmazken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den dev finalin nerede oynanacağına dair açıklamalar geldi.

"Yurt dışında oynatmak istiyoruz"

Mücadeleyi yurt dışında oynatmak istediklerini ifade eden Büyükekşi, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'ni Türkiye'de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık.

İngiltere olabilir, Katar olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz. Türkiye'de oynatırsak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatırız.

"Transferler için yapacağımız bir şey yok"

Kulüplerin transferleri konusunda da görüşlerini belirten Mehmet Büyükekşi, "Kulüpler oyuncularla yaptıkları transfer anlaşmalarını Lisans Kurulu'na gönderiyor. Anlaşmalar üzerinden oyuncu ya da başka bir kişi şikayette bulunmazsa, bizim yapacak bir şeyimiz olamaz. Diğer türlü olay polisiyeye girer. Lisans Kurulu'na tüm evraklar geliyor ve burada inceleniyor. Bizim daha başka yapacak bir şeyimiz yok." ifadelerinde bulundu.