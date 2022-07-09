Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini ve Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini istedi.

"Hepimiz PKK'lıyız" diye slogan atan terör yandaşları, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde aleyhinde de slogan attı.