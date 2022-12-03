Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,2 düşüşle 1 milyar 607 milyon 400 bin 752 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00-19.00 arasında 4 bin 800 lira, en düşük 01.00-03.00 arasında 1999 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 588 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 622 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 700 lira, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruştan işlem gördü.