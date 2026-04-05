AjansHaber Spor Fenerbahçe, derbide Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Orta sahada yoğunlaşan mücadelede taraflar savunma güvenliğini ön planda tutarken, net gol pozisyonları sınırlı kaldı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun temposunu artıran Fenerbahçe, rakip sahada daha etkili bir görüntü ortaya koydu. Geliştirilen ataklar sonucunda sarı-lacivertli ekip golü bularak öne geçti.

Beşiktaş ise golden sonra oyunda dengeyi sağlamak adına daha fazla risk aldı.

Son bölümde sonuç değişmedi

Siyah-beyazlı ekip, kalan dakikalarda beraberlik golü için ataklarını sıklaştırsa da savunmayı aşmayı başaramadı. Karşılaşma Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Puan durumu açısından önem taşıyor

Bu galibiyetle Fenerbahçe zirve yarışında avantaj elde ederken, Beşiktaş deplasmandan puansız ayrıldı.


 

Zirve yarışı kızışıyor: Trabzonspor 2-1 Galatasaray
2026 FIFA Dünya Kupası'na son 1 maç: Türkiye-Kosova maçı ilk 11'ler belli oldu
Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen tahliye edildi
