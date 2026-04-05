Fenerbahçe, derbide Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Orta sahada yoğunlaşan mücadelede taraflar savunma güvenliğini ön planda tutarken, net gol pozisyonları sınırlı kaldı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda oyunun temposunu artıran Fenerbahçe, rakip sahada daha etkili bir görüntü ortaya koydu. Geliştirilen ataklar sonucunda sarı-lacivertli ekip golü bularak öne geçti.
Beşiktaş ise golden sonra oyunda dengeyi sağlamak adına daha fazla risk aldı.
Son bölümde sonuç değişmedi
Siyah-beyazlı ekip, kalan dakikalarda beraberlik golü için ataklarını sıklaştırsa da savunmayı aşmayı başaramadı. Karşılaşma Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Puan durumu açısından önem taşıyor
Bu galibiyetle Fenerbahçe zirve yarışında avantaj elde ederken, Beşiktaş deplasmandan puansız ayrıldı.