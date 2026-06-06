Fenerbahçe Başkanı Saran: "Fenerbahçe dünden büyüktür, bugünden büyüktür, hepimizden büyüktür”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, aday olmadığı olağanüstü seçimli genel kurulda camiaya veda etti.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ilk gününde genel kurul üyelerine hitap eden Saran, başkanlık döneminin son konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiğini söyledi.

Göreve geldikleri dönemi hatırlatan Saran, "Biz bu döneme şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik." dedi.

"Sorumluluktan kaçmayı değil elimizi taşın altına koymayı tercih ettik”

Genel kurul sürecine ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmeleri hatırlatan Saran, göreve geldikleri günden itibaren Fenerbahçe için çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Sorumluluktan kaçmayı değil elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak bahane yerine çözüm ürettik. Belki de bu yüzden çok eleştirildik. Hatta bizim kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Ama dönüp baktığımda pişmanlık duymuyorum. Biz aynı şeyleri tekrar etmek için göreve gelmedik. Sizler de değişim beklediğiniz için sorumluluğu bize verdiniz. 8 ay önce bu görevi devralırken nasıl bir sorumluluk hissediyorsak, bugün de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Fenerbahçe'nin yeniden umut veren bir kulüp olması için çalıştık."

“Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık”

Görev sürelerinin kısa olmasına rağmen Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olduklarını aktaran Saran, "Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu sürede Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık. Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde hiçbir kupa küçümsenecek bir başarı değildir. Ama bu camiada futbolun yeri başkadır. Biz de bunu bilerek hareket ettik, 'Ne sabır ne süre' dedik. Fenerbahçe başkanı şampiyonluk dışında bir hedef koyamaz. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık ama elimizden geleni yaptık. Bazen görünenden daha fazla mücadele vermek zorunda kaldık. İyi niyetle, samimiyetle, büyük bir aidiyet duygusuyla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Sezon içinde yaşanan sevinç ve üzüntüleri camiayla birlikte hissettiklerini dile getiren Saran, şu ifadelerde bulundu:

"Sezonu ocak ayında ezeli rakibimizi yenerek kazandığımız büyük bir kupayla tamamladık. Bizim için elbette yeterli değil. Ama bu kupanın da bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. İnanıyorum ki çok sürmeden şampiyonluklar gelecek. Fenerbahçe'nin hedefi en büyüğüdür. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Tüm bunlar olurken 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek ve güzel anlar beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen bir gün olsun sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hatta hayatımda hiç olmadığı kadar o kupayı istedim. Sizlere kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Camianın yeniden sevinmesini, şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta her gole bu yüzden bu kadar heyecanlandım. Şampiyonluk kupası gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı."

"Bazen rakiplerden çok kendi içimizde mücadele ediyoruz"

Saran, kendisiyle ilgili yürütülen dava süreçlerinin Fenerbahçe'ye zarar verme ihtimali oluşturduğunu gördüğü anda seçim kararı aldıklarını ifade etti.

Seçim kararının ardından camiada oluşan havaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saran, bu süreçte kırgın ayrılmak istemediğini belirterek, "Bu sürecin camiayı sakinleştirmesini beklerken, bazıları bunu yeni bir kavga alanına çevirmek istedi. Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmak istedi. Buna rağmen buradan kırgın ayrılmak istemiyorum, günün sonunda isteğimiz aynı: Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Biz uzun zamandır kırılgan bir camiayız. Şampiyon olamamanın verdiği öfke ve hayal kırıklığı, ruh hallerine yansıyor. En büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Ne yazık ki bu süreçte gördüm ki, biz bazen rakiplerden çok kendi içimizde mücadele ediyoruz. Ben hatalar yapmış olabilirim, zaman zaman yanlış kararlar vermiş olabilirim. Bu görevi üstlenen herkes gibi benim de eksiklerim oldu. Ama ortaya konulan iyi niyete bakınca, söylenen her şeyi hak etmedik." açıklamasında bulundu.

Görevi hayal ettikleri şampiyonlukla bırakmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getiren Saran, Fenerbahçe'ye desteğini sürdüreceğini belirterek, şunları söyledi:

"Benim hikayemdeki sürem bu kadarmış. Ben bugün buradan alnım ak, başım dik şekilde ayrılıyorum. Fenerbahçe'de bu görevlere talip olmayı da gerektiğinde görevi devretmeyi de yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum. Kısa sürede attığımız bazı adımlar ve ortaya koymaya çalıştığımız anlayış, umarım göreve gelecek yeni başkana ışık olur. Umarım onlar bizden daha iyisini yapar. Günün sonunda herkesin isteği aynı, Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için her zaman sorumluluk oldu. Bazı sorumluluklar makamla başlamaz ve makamla bitmez."

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı isimlere ve taraftarlara teşekkür eden Saran, yeni seçilecek başkana destek olunması gerektiğini vurgulayarak, "Yarın kulübümüzün yeni bir başkanı olacak. Kim seçilirse seçilsin hepimiz, yeni başkana destek olmalıyız. Umarım önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son verdiğimiz, çocukların yeniden formalarla sokaklara çıktığı bir yıl olur. Umarım kupaları birlikte kutlarız. Fenerbahçe'ye en çok yakışan budur. Fenerbahçe dünden büyüktür, bugünden büyüktür, hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe, hakkınızı helal edin." diyerek sözlerini tamamladı.