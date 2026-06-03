Ay-yıldızlılar Dünya Kupası için ABD’ye ulaştı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlık programı kapsamında ABD’ye geldi.

İstanbul’dan hareket eden ay-yıldızlı kafileyi taşıyan özel uçak, ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı.

Havalimanındaki karşılamanın ardından milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti. Otel girişinde Türk taraftarlar, ay-yıldızlı kafileye bayraklar ve tezahüratlarla destek verdi.

Miami’de son prova Venezuela’ya karşı

Dünya Kupası’nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamındaki son maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Inter Miami Stadı’nda Venezuela ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmayla Miami’deki hazırlıklarını tamamlayacak.

Ana kamp merkezi Arizona olacak

A Milli Futbol Takımı, Venezuela maçının ardından 7 Haziran’da Dünya Kupası’ndaki ana kamp merkezi olan Arizona’nın Mesa kasabasına gidecek.

Milliler, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de BC Place Vancouver Stadı’nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.