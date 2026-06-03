03 Haziran 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:28 Türkiye’nin 1954 Dünya Kupası’na uzanan yolu: Üç maç ve bir kura
16:02 İstanbul, “Sıfır Atık Forumu” ile küresel çevre diplomasisinin merkezi olacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji arz güvenliği artık bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir"
13:36 Kahramanmaraş’ta 4,4 büyüklüğünde deprem
AjansHaber Spor Ay-yıldızlılar Dünya Kupası için ABD’ye ulaştı

Ay-yıldızlılar Dünya Kupası için ABD’ye ulaştı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlık sürecinin ABD etabı için Florida’ya geldi. Ay-yıldızlılar, Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçının ardından ana kamp merkezi Arizona’ya geçecek.

Yayınlama Tarihi:
Ay-yıldızlılar Dünya Kupası için ABD’ye ulaştı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlık programı kapsamında ABD’ye geldi.

İstanbul’dan hareket eden ay-yıldızlı kafileyi taşıyan özel uçak, ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı.

Havalimanındaki karşılamanın ardından milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti. Otel girişinde Türk taraftarlar, ay-yıldızlı kafileye bayraklar ve tezahüratlarla destek verdi.

Miami’de son prova Venezuela’ya karşı

Dünya Kupası’nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamındaki son maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Inter Miami Stadı’nda Venezuela ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmayla Miami’deki hazırlıklarını tamamlayacak.

Ana kamp merkezi Arizona olacak

A Milli Futbol Takımı, Venezuela maçının ardından 7 Haziran’da Dünya Kupası’ndaki ana kamp merkezi olan Arizona’nın Mesa kasabasına gidecek.

Milliler, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de BC Place Vancouver Stadı’nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

#2026 Fıfa Dünya Kupası
#a milli futbol takımı
Bakan Bak, A Milli Takım’ı Dünya Kupası yolculuğuna uğurladı
Bakan Bak, A Milli Takım’ı Dünya Kupası yolculuğuna uğurladı
#Spor / 02 Haziran 2026
Dünya Kupası için geri sayım: A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Dünya Kupası için geri sayım: A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
#Spor / 02 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
UEFA Konferans Ligi kupası İngiltere’ye gitti: Crystal Palace 1-Rayo Vallecano 0
UEFA Konferans Ligi kupası İngiltere’ye gitti: Crystal Palace 1-Rayo Vallecano 0
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı yeniden değerlendirilecek
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı yeniden değerlendirilecek
Galatasaray’ın şampiyonluk kupası bayramda Galatasaraylılar Yurdu’na getirildi
Galatasaray’ın şampiyonluk kupası bayramda Galatasaraylılar Yurdu’na getirildi
Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyasında yeni aşama: Bakanlığın kararına kulüpten ve camiadan destek
Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyasında yeni aşama: Bakanlığın kararına kulüpten ve camiadan destek
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım: “İki santraforu bu hafta açıklarız”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım: “İki santraforu bu hafta açıklarız”
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ergün’ün ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ergün’ün ailesine başsağlığı diledi
Gündem
Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Milletimiz dumansız bir Türkiye için adım atıyor"
Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Milletimiz dumansız bir Türkiye için adım atıyor"
Yeşil-beyazlıların yeni dijital platformu “Bursaspor Plus” tanıtıldı
Yeşil-beyazlıların yeni dijital platformu “Bursaspor Plus” tanıtıldı
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Transferlerimizi yarın açıklamaya başlayacağız”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Transferlerimizi yarın açıklamaya başlayacağız”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.