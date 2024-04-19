Sonunda eşi de protesto etti!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın olay yaratan açıklamaları devam ediyor. Gölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evlerin kullanımına karşı çıkan Gölcük Platformu, Bolu Belediyesi önünde protesto eylemi yaptı. Protestoya, eşi Meral Özcan'ın da katıldığını öğrenen Başkan Özcan, eşine "Bende seni protesto ediyorum" dedi.

Meclis toplantısı öncesinde Gölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evlerin kullanımına karşı çıkan Gölcük Platformu, Bolu Belediyesi önünde protesto eylemi yaptı. Protestocular arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın da katılması dikkat çekti. Meral Özcan, eylem sırasında 'İlle de Bolu, ille de Gölcük' yazılı pankart taşıdı. Belediye binası önündeki topluluk, daha sonra belediye meclis toplantısının yapılacağı salona geçti. Platform üyeleri, burada ellerinde pankartlarla slogan atarak Başkan Özcan'a tepki gösterdi.

Kiralama hakkı belediyeye geçti

Bolu’da çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı’na dönemin belediye başkanı tarafından orman içindeki alanlara 2018 yılında 25 bungalov ev yaptırılması, bungalovların doğayı tahrip edeceği gerekçesiyle açılan davaların ardından Danıştay’ın son kararı ile onaylandı.

Projenin tekrar onaylanmasıyla bungalovların kiralama hakkı Bolu Belediyesine geçerken, aralarında Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın da olduğu Gölcük Platformu üyeleri, konunun görüşüleceği meclis toplantısı öncesinde Bolu Belediyesi’ni protesto etti, pankartlarla belediye meclis toplantısına da gelerek Başkan Özcan’a tepki gösterdi. Belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle bungalov evlerinin kiralama konusu geri çekilirken, eşi Meral Özcan’a seslenen Tanju Özcan, “Yani karı- koca aynı düşünmek zorunda değil. Bende seni protesto ediyorum” diye konuştu.