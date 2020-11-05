Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim Merkezi’nde test faaliyetleri devam eden Bayraktar AKINCI TİHA, ortalama 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen sistem tanımlama testlerinin ardından yer kontrol istasyonu (YKİ) bulunmayan bir başka piste iniş ve kalkış kabiliyetinin test edilmesi amacıyla uzak meydana ulaştı. YKİ bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamlayarak bir ilki gerçekleştiren AKINCI, daha sonra Çorlu’ya geri döndü.

SELÇUK BAYRAKTAR: AKINCI SEMALARIMIZDA HÜR VE ÖZGÜR

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "AKINCI, testlerine devam ediyor... Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi. Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadelerini kullandı.