Selçuk Bayraktar'dan helikopter kazasına ilişkin açıklama

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyeti, pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Dağlık ve sisli bir alana düşen, İran ekiplerince tespit edilemeyen enkazın yerini, Türkiye’den gönderilen AKINCI TİHA bulmuştu.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Selçuk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar, "İş yerindeydim ekip arkadaşlarımla beraber. Hem Batman'da, hem Van'da hem de Azerbaycan'daki arkadaşlarımızla koordine olarak bu işin teknik desteğiyle alakalı çalıştık. Tüm dünyaya damga vuracak bir operasyon gerçekleştirdi. 260 km'ye yakın rüzgar vardı.

Bunun yanında kar, tipi, boran her türlü hava oluşumu vardı. En hızlı şekilde hedef bölgesine vardı. O kadar yoğun hava muhalefetinin olduğu şartlarda vadinin içerisine girerek bu görevi gerçekleştirdi. Bunu o şartlarda dünyada gerçekleştirecek İHA AKINCI var gibi.

Hali hazırda görevli olan AKINCI yönlendirildi. Bir anlamda operasyonel durum dünyaya damga vurdu. Bizim gücümüzü dünya görmüş oldu. Sabaha kadar bütün faaliyet boyunca bizim ekiplerimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri çok büyük bir özveriyle çalıştı. Tekrardan İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"HİÇBİR İNSANLI YA DA İNSANSIZ HAVA ARACI BUNU YAPAMAZ"

"Orada arazi 9700 fitti. Derin vadiler vardı. O vadinin içine girdiğinizde görüntü alabiliyorsunuz. Vadinin arasında manevra yaparak uçmak zorunda kaldı. Hiçbir İHA bunu yapmaz, insanlı araçlar da yapmaz. En ufak aksaklık olmadan bu görev tamamlandı."

"Azerbaycan'da da İHA vardı, oradaki arkadaşlarımız da hazırdı. Türkiye'nin bu operasyonla dünyaya büyük bir örnek olduğunu düşünüyorum."