Sarıbal: “Her defasında yeni katliamlar yaşandı”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eskiden yaşanan olumsuzluk ve kötülüklerin gelecekte yaşanmaması için geçmişin, Maraş olaylarının yaşandığı 1978 ve sonraki yılların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Maraş olaylarının yıl dönümünün 19 Aralık olduğunu anımsatan Sarıbal, gerçek bir yüzleşme olmadan Maraş olaylarının acısının dinmeyeceğini ileri sürdü.

Malatya, Çorum, Sivas'ta yaşanan olaylara da değinen Sarıbal, "Öylesine büyük acılar yaşandı ki bugün de ne yazık ki acılar taptaze devam ediyor. Maraş katliamında en az 150 insan katledildi. İnsanlar doğdukları, büyüdükleri, yaşamlarını sürdürdükleri yerleri bırakıp çekip gittiler, birçoğu yurt dışına gitti ama hiçbiri acılarını unutmadı. Diğer katliamlardan, Maraş katliamından hesap sorulmadığı için her defasında yeni katliamlar yaşandı." değerlendirmesini yaptı.