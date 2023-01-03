Sarıbal: "Enflasyonu düşük çıkarma çabasındalar"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dış ticaret rakamları ve yıllık enflasyonu değerlendirdi.

2022 yılı ihracatının 254,2 milyar dolar olduğunun açıklandığını anımsatan Sarıbal, ancak halkın ithalat konusunda bilgilendirilmediğini ifade etti.

Türkiye'nin ithalatının bir önceki yıla göre yüzde 37'lik artışla 364,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, ithalatın ihracatın 3 katı arttığını belirten Sarıbal, "Saray iktidarının bir yılda uygulamak istediği ekonomik politikalar çöktü." diye konuştu.

Sarıbal, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,18 olarak, yıllık enflasyonu ise yüzde 64,27 olarak açıkladığını kaydederek, "İktidar şimdi bu rakamlar üzerinden enflasyonu düşürdüğünü varsayarak memurun emeklinin maşını bu enflasyon üzerinden verecek. Bütün gıda ürünlerine baktığımızda enflasyonun çok yüksek olduğunu görüyoruz. Evet, bir yerde sorun var ancak bu sorunun TÜİK'ten kaynaklandığını bilmeyen yok. İktidar rakamlarla oynayarak 'emekliye daha az nasıl ücret verebilirim' diye enflasyonu düşük çıkarma çabası içerisinde." ifadelerini kullandı.