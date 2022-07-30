AjansHaber.com.tr Gündem Sahte kimlikle yakalanan terörist tutuklandı

Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

Batman'da sahte kimlikle yakalanan terör örgütü YPG/PKK'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'lı kadın teröristin Batman'da olduğunu tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen kadın terörist Şanlıurfa'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Vatandaş muhalefeti umut olarak görmüyor!
Bakan Bilgin'den EYT mesajı!
Coca Cola hakkındaki soruşturma sonlandırıldı
Güngören saldırısı faili etkisiz hale getirildi
Bakanlık'tan, "Gaziantep otoyolu" açıklaması!
Sözleşmeli sağlık personeli kararı Resmi Gazete'de
Çıkan orman yangını kontrol altına alındı