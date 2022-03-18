AjansHaber.com.tr Dünya Avrupa Parlamentosu kapısı kapandı

Rus ve Belaruslu yetkililere Avrupa Parlamentosu kapısı kapandı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rus ve Belaruslu diplomat ve hükümet yetkililerinin AP binalarına girmelerinin yasaklandığını duyurdu.

Metsola, yaptığı Twitter paylaşımında, "Bugünden itibaren Rusya ve Belarus diplomatik ve hükümet personelinin AP binalarına girmesi yasaklandı. Demokrasinin meclisinde demokratik düzeni yıkmak isteyenlere yer yok" ifadelerini kullandı.

AB, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının başından bu yana 4 paket halinde ekonomik yaptırımlar açıklamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dahil bazı Rus yetkilileri, oligarkları, milyarderleri hedef almıştı.

AB, Belarus'a yönelik de mevcut yaptırım rejiminin dışında finansal yaptırımlar ilan etmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ukrayna'da kimyasal silah iddialarını yalanladı
Kritik görüşme sonrası ortak açıklama
Hollanda'da yapay et tüketimi denemeleri başlıyor
Alman ordusunun F-35 planından Fransa rahatsız
Almanya Parlamentosu'nda önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından beri ilk kez halkın karşısında
Rusya saldırı potansiyellerini kaybetti