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RTÜK 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX TV'de yayınlanan "Kimsesizler" dizisine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan "Kimsesizler" adlı diziyle alakalı inceleme başlatıldığı bildirildi.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"FOX TV'nin 'Kimsesizler' dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."

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