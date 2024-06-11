Putin'den Türkiye açıklaması!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, "Türkiye’nin BRICS’in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Putin, "Türkiye’nin BRICS’in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Putin, "Türkiye'yle ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler, dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor. Astana süreci devam etmeli" diye konuştu.
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