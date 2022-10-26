Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,83 puan değer kazandı.

Dün 3.975,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,95 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 3.997,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.975,31, en yüksek ise 4.015,62 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 0,62 ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Şişecam, Tüpraş, Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.669 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,79, bileşik getirisi yüzde 15,34 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0030, sterlin/dolar paritesi 1,1580 ve dolar/yen paritesi 147,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6100 liradan, avro 18,6600 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 artışla 1.669 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 92,1 dolardan işlem görüyor.