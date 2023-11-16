PFDK'den 4 kulüp başkanına ceza

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a ise 45 gün hak mahrumiyeti ve iki farklı ihlalden dolayı toplam 410 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 200'er bin lira para cezası verilmesine hükmetti.