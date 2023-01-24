Otomotiv sektörünün kalbi Kocaeli!

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisine ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün kalbinin attığı şehir oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2022'de Kocaeli'deki otomotiv fabrikalarında 570 bin 769 araç üretildi. Buna göre yıllık rakam, 501 bin 445 aracın üretildiği 2021'e göre yüzde 14 arttı.

Kentteki saatlik, günlük ve haftalık otomotiv üretim verilerine göre İzmit, Başiskele, Gölcük ve Çayırova'daki tesislerde kurulu bantlardan ortalama olarak saatte 65, günde 1563, haftada ise 10 bin 946 araç indi.

Kocaeli'deki otomotiv fabrikalarında geçen yıl üretilen araçların yüzde 82'sine denk gelen 468 bin 55'i yurt dışına gönderildi. Kocaeli'de üretilip ihraç edilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 48 olarak kayıtlara geçti.

Hyundai Assan'ın üretimi yüzde 28 arttı

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Anadolu Isuzu da üçüncü sırada yer aldı.

Gölcük ve Başiskele'de iki ayrı tesis işleten Ford Otosan, geçen yıl 3 bin 910 otomobil, 307 bin 89 kamyonet, 46 bin 509 minibüsü banttan indirdi. Böylece şirketin 2021'de 335 bin 284 olan toplam üretimi yüzde 7'lik artışla 357 bin 508'e yükseldi.

Avrupa'nın en yüksek ticari araç üretim kapasitesine şirketin bu dönemde yurt dışına sattığı araçların 290 bin 480'ini Kocaeli fabrikalarında üretilen Transit, Custom ve Courier modelleri oluşturdu.

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20, i20 N ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, geçen yıl 208 bin 100 otomobili üretim bandından indirirken, bunun yüzde 85'ine denk gelen 176 bin 664'ünü yurt dışına gönderdi.

Anadolu Isuzu da geçen yıl 5 bin 161 adet üretim ve 911 adet ihracata imza attı.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında geçen yıl üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle: