Otomotiv devi logosunu değiştirdi

İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, logosunu 7. kez değiştirdi.

Daha önce mavi ve gümüş renklerin hakim olduğu logo sadeleştirildi ve sadece siyah ile beyaz renkleri kullanıldı.

Siyah beyaz sadeliği

97 yıllık marka olan Volvo, logosunu 7. kez yeniledi. Bir öncekinde mavi ve gümüş renklerin hakim olduğu logo sadeleştirildi ve sadece siyah ile beyaz renkleri kullanıldı.

Minimal tasarım

İlk olarak Facebook'ta ortaya çıkan 2 boyutlu yeni minimal logo siyah dümdüz bir yuvarlak ve ok simgesinden oluşuyor. Yeni logonun araçlarda ne zaman kullanılacağı ile ilgili kesin bilgi paylaşılmadı ancak güncellenmiş logoya sahip ilk üretim Volvo araçlarının 2023’te Kuzey Amerika ve benzer pazarlarda piyasaya sürüleceği sızan bilgiler arasında.

Sessiz sedasız bir şekilde değişikliğe giden Volvo’nun yeni logosu şimdilik sadece web siteleri ve benzer iletişim kanallarında kullanılıyor.