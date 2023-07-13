Oktay, Özbekistan Senato Başkanı ile görüştü!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, ilk olarak Özbekistan Parlamentosunun üst kurulu olan Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, görüşmede yaptığı açıklamada, ortak dil, tarih ve kültürel bağları bulunan kardeş Özbekistan’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Narbayeva'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un selamlarını iletti.

Bugün iki ülke arasında cumhurbaşkanları nezdinde en üst düzeyde sıcak ilişkilerin bulunduğunu belirten Oktay, kendilerinin de bu yakın işbirliğini yeni bir aşamaya götürebilmek için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in bugün Türk heyetini kabul ederek seçim sonrası ilk kabullerini yapmış olacağını ve kendileri için bunun ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Özbek halkının seçimlerde Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in önderliğinde sürdürülen reform sürecine desteğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Oktay, Özbekistan'ın Orta Asya’da barış ve işbirliğinin güçlenmesi, Afganistan’da barış ve istikrarın tesisi için çalıştığını vurguladı.

Oktay, ilişkilerin ikili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde ulaştığı düzeyden memnuniyet duyduklarını söyleyerek "Özbekistan’ın Türk Devletleri Parlamenter Asamblesine da en kısa zamanda tam üye olarak katılmasını arzu ediyoruz." dedi.

Narbayeva'nın 28 Nisan'da Ankara’da gerçekleştirilen TÜRKPA 12. Genel Kurulu Toplantısı'na video konferansla katıldığını anımsatan Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki Genel Kurul’a Özbekistan’ın tam üye olduğunu müjdelemek üzere katılmanızdan memnuniyet duyacağız. Semerkant’taki kıymetli desteğinizle KKTC gözlemci olarak Türk Devletleri Teşkilatımızın parçası oldu. TDT’nin ve TDT bağlantılı diğer ortak teşkilatlarımızın tüm faaliyetlerine KKTC’nin uygun şekilde katılımı konusunda desteğiniz bizleri memnun edecektir. KKTC Cumhuriyet Meclisinde, Özbekistan ile Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kuruldu ve sizinle de temas etmek istiyorlar. Kardeş Özbekistan Parlamentosunun da mütekabil adımlar atmasını bekliyoruz."

Türkiye’nin rolü çok önemlidir

Narbayeva da Oktay'ın, Özbek-Türk ilişkilerine büyük katkı sağlayan bir siyasetçi olduğuna işaret ederek kendisini ve heyetini ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özbek-Türk ilişkilerinin en üst düzeyde olduğuna işaret eden Narbayeva, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay’ın bundan sonra da ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Narbayeva, Türkiye’deki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak “Türkiye, günümüzde ticari-ekonomik, yatırım, turizm ve inovasyon gibi birçok alanda dünyanın merkezine dönüştü ve bizler, bir kardeş olarak bundan çok mutluyuz. Günümüzde küresel ekonomi ve politikada Türkiye’nin rolü çok önemlidir." diye konuştu.

Oktay, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son derece güçlü şekilde geliştiğini ve gelişmeye de devam ettiğini belirten Oktay, iki cumhurbaşkanı arasında oluşturulan güçlü dostluğun, iki ülke hükümetleri ve birimleri nezdinde kendisini gösterdiğini vurguladı.

Oktay, iki ülke arasında devam eden ilişkilerin parlamentolar arasında da derinleşmesini ve parlamenter diplomasinin ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamasını amaçladıklarını kaydetti.