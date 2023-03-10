NATO'dan 4 bin kişilik çadır yardımı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Hatay Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesinde ziyaret etti.

Bakan Akar, AFAD koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO iş birliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu.

Akar ayrıca, NATO'nun Türkiye'ye 4 bin kişilik ek çadır desteği olacağını açıkladı.