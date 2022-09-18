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MİT'ten operasyon! Kırmızı bültenle aranan Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi!

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda 5 teröristle birlikte PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) yurt dışında terörle mücadele operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Suriye'de düzenlenen 2 operasyonda, 5 teröristle birlikte  PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi.

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