MİT'ten operasyon! Kırmızı bültenle aranan Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi!
MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda 5 teröristle birlikte PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz adlı terörist etkisiz hale getirildi.
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) yurt dışında terörle mücadele operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
Suriye'de düzenlenen 2 operasyonda, 5 teröristle birlikte PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi.
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