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Milli takım grubunu 2. sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2. Grup'ta Türkiye, beşinci maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Macaristan'ı 25-17, 20-25, 25-10 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. galibiyetini alarak ikinci oldu. Bu sonuçla milli takım yarı finale çıktı.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde 23 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'da Sırbistan'la karşılaşacak.

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